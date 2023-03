Centro commerciale «La Birreria», l'8 marzo la raccolta del sangue per festeggiare le donne

Nel giorno della Festa delle Donne, nell’area esterna del centro commerciale «La Birreria» di piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere di Miano, stazionerà l’unità mobile, la cosiddetta autoemoteca, per la donazione del sangue grazie a una iniziativa promossa assieme all’associazione «Il Filo Rosso».

Attività che rientra nella serie di servizi che il centro commerciale «La Birreria» di piazza Madonna dell’Arco offre anche attraverso «L'Albero dei Servizi», che nell’area dedicata all’interno della Galleria commerciale, ha già ospitato una iniziativa contro l’HPV e che l’8 marzo, invece, aprirà le porte alla prevenzione cardiologica.

Quello dell’8 marzo è il terzo dei quattro appuntamenti in programma: dopo quelli dell’11 e del 25 febbraio, la raccolta di sangue poi si ripeterà il 25 marzo, sempre presso lo stand «Filo Rosso» che accoglie i donatori diretti all' unità mobile che stazionerà tutto il giorno nell’area taxi, nei pressi della Porta Antonio De Curtis.

Perché donare? Donare il sangue è un atto volontario, un gesto di piccolo sforzo ma di grande solidarietà: le trasfusioni di sangue, infatti, rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze. Il sangue è indispensabile nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo, nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche e in varie forme di anemia cronica, immunodeficienze, emofilia.