Cremonini a Napoli: inaugurato il progetto «Io Vorrei» all’Istituto Comprensivo De Filippo

Si è tenuta oggi, presso l’Istituto Comprensivo 88° De Filippo di Napoli – Plesso Petrone, l’inaugurazione del nuovo campo sportivo polifunzionale grazie al progetto «Io Vorrei» voluto da Cesare Cremonini e sostenuto da Intesa Sanpaolo Assicura, nell’ambito della collaborazione che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha sviluppato sin dal lancio del suo disco «La ragazza del futuro» uscito nel 2022.

L’evento di inaugurazione di oggi – che ha visto la presenza di Cesare Cremonini e della Preside Concetta Stramacchia – ha rappresentato un momento unico di attenzione verso gli studenti coinvolti e il territorio, in una zona della città dove la scuola diventa un importante punto di riferimento. «Io Vorrei» è un progetto ideato da Cesare Cremonini in collaborazione con Giulio Rosk e Intesa Sanpaolo Assicura, con l’obiettivo di promuovere la ricerca della bellezza come valore e realizzare opere di riqualificazione urbana, un gesto concreto per creare opportunità, riaccendere la speranza e raccontare la storia del nostro domani attraverso periferie simbolo.

L’iniziativa – nata nei quartieri Sperone a Palermo, Ponticelli a Napoli e sui muri di Ostia – attraverso la realizzazione di opere d’arte permanenti che raffigurano il volto dei bambini del posto, i cui occhi rappresentano lo sguardo sul futuro, prosegue ora attraverso la realizzazione di campi sportivi polifunzionali. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, main partner di «Io Vorrei», considera l’arte e la cultura come una risorsa strategica del Paese in grado di innescare processi di crescita anche sul piano sociale, economico e occupazionale, tanto da inserire tali iniziative nel proprio Piano di Impresa 2022-2025.

Intesa Sanpaolo Assicura, in particolare, promuove la cultura della Protezione e la sensibilizzazione – soprattutto dei più giovani – verso la cura di sé, dei propri cari e del proprio futuro.

Il lancio nel 2019 a Torino di Area X, spazio di incontro con esperienze di realtà aumentata, e il contest «Proteggere ad Arte» del 2021, che ha coinvolto oltre 14 mila partecipanti con contributi video, di arti figurative e fotografia, vedono la loro naturale prosecuzione nei valori comuni del progetto «Io Vorrei». I nuovi spazi sportivi polifunzionali realizzati quest’anno nelle stesse scuole, unitamente a progetti di inclusione educativa, rappresentano un ulteriore intervento concreto di riqualificazione delle aree urbane, a supporto degli istituti e dei ragazzi, nato dall’ascolto delle loro esigenze e dei loro obiettivi per poter vivere la scuola ancora di più come un luogo di aggregazione e di inclusione.