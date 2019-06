Charity Night, Beninsieme e Malazè: un beach party per aiutare l’infanzia disagiata

Sabato 22 Giugno 2019, 11:37

Arriva da mare la brezza buona della beneficenza, il vento solidale dell’amore per l’infanzia e una mano per il terzo mondo o i meno abbienti.Dai litorali e i beach club le più fresche e generose iniziative di spettacolo, gastronomia, arte e musica: conviviali, culturali, social, divertenti, danzerecce o tiratardi. Tutto per stare insieme ma soprattutto per donare: sì, per supportare il bisogno spesso infantile e sottolineare lo spirito altruista e corale di tanti napoletani “non solo festaioli”.Pochi giorni fa Rosario Mattera presentava all’Alma Beach di Lucrino la nuova edizione di, ultradecennale kermesse acheo-Eni gastronomica nei Campi Flegrei, che da sempre ospita e sostiene, prima onlus partenopea impegnata nell’inserimento e avviamento al lavoro per ragazzi down o con lievi ritardi mentali.Lunedì 24 tocca al Turistico di Miliscola con lache come ogni inizio estate raduna sulla suggestiva spiaggia di Miliscola il gota di cucinieri, pizzaioli, pasticcieri, vignaioli e sommelier dalla Campania. E’ Emanuela Capuano, instancabile organizzatrice dei fundraising per l’,a metter in moto con la famiglia Santini del beach park un’articolata macchina solidale che conta di coinvolgere con una minima donazione di 30€ il maggior numero possibile di ospiti generosi col pretesto di buon cibo, bollicine e musica ‘70-‘80-‘90 per tutta la notte. L’intero ricavato è devoluto al progetto “Sogni D’Oro, umanizzazione pittorica” per trasformare il reparto di neutrochirurgia/oncologia del nosocomio pediatrico in un luogo fiabesco e colorato, in cui i bambini saranno accolti dai disegni della cartoonist dell’accademia Disney Sally Gallotti. Tante le guest dei fornelli nostrani: i bistellati Francesco Sposito da Taverna Estia e Vittoria Aiello da Torre del Saracino, le stelle flegree Marianna Vitale di Sud e Angelo Carannante di Caracol, le pasticcerie Scaturchio e Mennella, i pizzaioli Diego Vitagliano, Vincenzo Esposito, Ciro Salvo, Federico Guardascione e Ciro Coccia, poi ancora gli chef Carlo Spina di 3Piani, Marcello Santini al suo Crudo Bar, Luca Esposito del Testardo, Nando Salemme dall’osteria Abraxas, Michele Grande de La Bifora, Agostino Malapena dal ristó Costanzo, Toto Grasso di Olio & Pomodoro e vari altri ancora.Il 3 luglio al Nabilah dei fratelli Iannuzzi sulla spiaggia del Fusaro sarà di scena, la decennale serata benefica indetta come sempre ai primi di luglio da, la onlus capitanata dal dottor Roberto Pennisi, in sinergia con le associazioni PHP e Col Cuore Disponibile, con lo scopo di aiutare i bambini ammalati e bisognosi nel Benin.La raccolta fondi è destinata al progetto “Soccorso internazionale la vita per Blessing”. Blessing è una bimba nigeriana di 9 anni, vittima nell’ottobre 2017 di un terribile incidente nel suo villaggio d’origine: lo scoppio di una stufa l’ha investita in pieno, ustionando gravemente tutto il suo corpo. Con DareFuturo al Cardarelli ha subito una serie d’interventi chirurgici che le restituiranno il sorriso grazie all’equipe del prof. Roberto D’Alessio e il reparto di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Centro Grandi Ustionati: il suo recupero continuerà in Nigeria. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’intervento del presidente Vincenzo DeLuca che (grazie all’allora direttore generale AORN Cardarelli ing. Verdoliva) ha dato disponibilità di fondi afferenti a una riserva speciale per soccorsi umanitari internazionali. Anche per quest’evento tanti ospiti: Serena Albano e Fabiana Sera, conduttrice e madrina, si ballerà con Cesare Falchero e gli Imprenditori per Caso con Lino Vairetti, Peppe Satriano e i Fiori Rosa, un’esibizione speciale di Monica Sarnelli. A seguire: i dj set di Aldo&Antonello e Massimo Caserta, un buffet succulento col catering Rama di Gianni Rallo, le pizze di Ciro Salvo e 50 Kalò, la genovese alla cipolla di Montuoro di Nicola Barbato, le pizze le fritte di Silvio, i fiocchi di neve di Ciro Scognamillo alias Poppella, i gelati dei fratelli Mennella, la birra artigianale Kbirr di Fabio Ditto, il caffè Kama di Marizia Rubino e una degustazione di vini nostrani guidata da Tommaso Luongo e i sommelier Ais Campania.