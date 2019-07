Christian Expo, in migliaia al Palapartenope per la seconda edizione

Con l'intervento sul palco di Brother Yun, il predicatore della Chiesa cristiana cinese in esilio, si è aperta questa mattina, in un Palapartenope di Napoli gremito da migliaia di fedeli la II edizione del Christian Expo, la fiera Cristiana Evangelica che riunisce dal nord al sud di Italia credenti, ministeri e associazioni e missioni. Sessanta gli oratori in programma di cui 10 stranieri, 110 stand espositivi, una sala stampa, nonché diverse sale convegno che ospiteranno numerosi incontri e sui temi della cristianità ed in particolare sul messaggio della Bibbia, sulla difesa della vita e dei cristiani perseguitati nel mondo. Tra le novità di questa edizione la diretta streaming no stop su di una pagina dedicata «Parole di Vita» di Facebook. Atteso l'intervento di Gianna Jessen, testimonial Provita così come l'esibizione del celebre coro gospel texano, Green Acres Baptist Church, composto da 250 elementi e diretto da Mike Parks Tra gli interventi più significativi il saluto del presidente dell'intergurppo parlamentare per la difesa della libertà religiosa dei cristiani nel mondo, Andrea Delmastro Delle Vedove. «Siamo assolutamente soddisfatti - sottolinea Alessandro Iovino del Comitato Christian Expo -: ne siamo davvero tantissimi, oltre ogni aspettativa, segno di una straordinaria attenzione per i temi che in qualche portiamo avanti a partire da quello delle persecuzioni dei cristiani nel mondo, della libertà di religione, dei diritti umani».

Venerdì 19 Luglio 2019, 16:10

