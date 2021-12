Nonostante il freddo, la partita del Napoli, la frenesia pre natalizia, il cuore grande dei napoletani conquista il teatro Posillipo. Grande successo per la prima edizione di Christimas of heart, la notte bianca della solidarietà promossa da Eles charity in collaborazione con la fondazione Santobono Pausillipon e GmpSalus. Madrina della serata Ester Gatta che dal palco del teatro posillipino ha ringraziato il folto pubblico presente.

«È una gioia immensa - parla l'imprenditrice/attrice - notare che nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo i napoletani siano sempre pronti ad aiutare i più deboli. I bambini sono coloro che hanno sofferto tanto per questa pandemia e quelli malati ancora di più. Non dobbiamo mai dimenticarlo». Una notte, dunque di solidarietà, ma col sorriso. Molti gli artisti che si sono alternati sul palco, dal soft-rap di Mr.Hyde ft. Rino Femiano, alla verve comica di Francesco Cicchella, l'attore/cantante salito alla ribalta grazie al programma tv Made in Sud. Dai mille volti di Vincenzo de Lucia, bravissimo imitatore, nonché quarto giudice di Tale e quale show 2021 all'energia vulcanica di Monica Fiorillo, la voce gospel/blues del Natale.

E per tutti «Il grande cuore di Natale» l'opera realizzato da Max Spinosa, nato dalla rielaborazione fantasiosa dei classici sanpietrini napoletani. A chiudere la serata l'istrionico Cristiano Malgioglio. Il tutto sapientemente gestito dal direttore artistico, nonché presentatore/spalla della serata, Gianni Simioli.