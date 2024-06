20 famiglie con bambini oncoematologici alla scoperta del Cilento con la "Vacanza del Sorriso"

Continua il suo tour nel Cilento il gruppo della “Vacanza del Sorriso”, che ogni anno accoglie bambini oncoematologici e le rispettive famiglie per una settimana all’insegna della spensieratezza e della creatività, dopo i lunghi periodi di cura nei vari nei reparti ospedalieri pediatrici. Ad accompagnare da sempre le famiglie beneficiarie in questo tour è l’associazione Cilento Verde Blu Odv, con il presidente Matteo Del Galdo ed il coordinatore Giuseppe Damiani.

Questa importante sessione vede coinvolte una ventina di famiglie ospitate, a titolo gratuito, in hotel e villaggi di Capaccio Paestum, Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Casal Velino, Ascea, e può annoverare la collaborazione di centinaia di sostenitori cilentani, tra associazioni e pro loco, Enti pubblici ed istituzioni private, tantissimi volontari e tante generose persone che, con calore e spirito di solidarietà, oltre ad offrire gelati e giocattoli, e tante altre cose, ai piccoli ospiti, donano loro calore premura ed attenzione.

«E’ una vacanza da sogno per le famiglie e i bambini, per via di un ricco programma escursionistico e ricreativo, già rodato da tanti anni, che prevede la visita del Parco Archeologico di Paestum e a quello di Velia, la visita alle aziende casearie di Capaccio, i voli in mongolfiera, la “Regata Velica del Sorriso di Agropoli, le visite guidate dei borghi medievali di Cicerale, Giungano e Trentinara, e le divertenti attività ludiche, nonché, i graditissimi momenti gastronomici organizzati in ogni località coinvolta, per finire con la significativa e coinvolgente cena dell’arrivederci a Vallo della Lucania.

Ancora una volta, il Cilento solidale manifesta il suo spirito di accoglienza e ospitalità, in un modo unico ed esemplare» spiegano gli organizzatori.