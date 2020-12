La cioccolateria sociale di Casal di Principe racconta... in diretta web

Domani 9 dicembre, alle ore 11.30, nell'ambito del progetto "La Bottega racconta...storie e sapori dalle terre confiscate alla camorra", la Fondazione Polis della Regione Campania, in collaborazione con la cooperativa sociale Giancarlo Siani, presenta l'esperienza di "Dulcis in Fundo", cioccolateria sociale che ha sede in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe.

L'iniziativa viene trasmessa in diretta web sulle pagine social della Fondazione Polis e di Radio Siani.



Intervengono Tina Borzacchiello, presidente della cooperativa Davar, Giovanni Allucci, amministratore delegato del Consorzio Agrorinasce, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis.



Modera Enrico Tedesco, segretario generale della stessa Fondazione.

La cioccolateria sociale Dulcis in Fundo è uno dei progetti più significativi della cooperativa Davar. Le sue attività sono strettamente legate al reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo delle persone affette da disabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA