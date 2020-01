Circo Togni, spettacolo di clown per i piccoli pazienti del Santobono

“Felicità”, il nuovo spettacolo sotto il tendone itinerante del Circo Nazionale Lidia Togni con attrazioni premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, fa tappa al Santobono per portare un po’ di buonumore ai piccoli pazienti ricoverati. Vinicio Togni, figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, ha allestito in esclusiva per un pubblico speciale, affezionato già al circo per i trascorsi eventi, alcune performance ad hoc nei reparti. Gli spettacoli continueranno sotto il tendone a Napoli Fuorigrotta, viale Giochi del Mediterraneo (angolo via Nuova Agnano) fino al 10 febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA