Circolo Posillipo, una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Venerdì 27 Settembre 2019, 12:03

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne, anche il circolo Posillipo, che da quasi due anni ha aperso le porte alle signore, scene in campo per battere la violenza di genere.Alla manifestazione di solidarietà che si terrà domani, sabato, alle ore 12,i30 nterverranno il presidente del circolo Posillipo, Vincenzo Semeraro; il commissario dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva; la segretaria dell’associazione Donne Medico Ludovica Genna; ,Adriana Esposito, mamma di Stefania Formicola, vittima di femminicidio; Chiara Marciani, assessore Regione Campania alle Pari Opportunità; Alessandra Clemente, assessore Comune di Napoli ai Giovani; Maria Felicia Carraturo, sportiva e detentrice del record di apnea; Benedetta Valanzano, attrice.«Parlare di violenza di genere e soprattutto educare i più giovani, per prevenirla, dovrebbe essere l’impegno di ognuno di noi. Di certo è l’impegno che ci assumiamo qui al Circolo Posillipo, dove i giovanissimi imparano lo sport e la vita», spiegano le promotrici dell’iniziativa ovvero la consigliera alla Vela Silvana Postiglione e le socie Teresa Postiglione, Valeria Bellocchio e Paola Cunti.«Parlare di violenza di genere e soprattutto educare i più giovani, per prevenirla, dovrebbe essere l’impegno di ognuno di noi. Di certo è l’impegno che ci assumiamo qui al Circolo Posillipo, dove i giovanissimi imparano lo sport e la vita», spiegano le promotrici dell’iniziativa, la consigliera alla Vela Silvana Postiglione e le socie Teresa Postiglione, Valeria Bellocchio e Paola Cunti.