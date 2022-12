Club Napoli Ischia e Danilo Pergamo, iniziativa per l’isola dopo l’alluvione

L’alluvione che si è abbattuta su Ischia lo scorso 26 novembre ha messo in ginocchio migliaia di abitanti dell’isola, che a venti giorni dall’accaduto non sono ancora riusciti a ripartire. In loro supporto sono nate decine di iniziative: una delle ultime porta la “firma” del Club Napoli Isola d’Ischia, che riunisce i tifosi azzurri sull’isola, e Danilo Pergamo, illustratore e creator molto noto sui social per le sue vignette.

L’artista napoletano avrebbe dovuto partecipare a un evento organizzato proprio dal club dei tifosi isolani, ma la sua presenza alla fine è saltata proprio a causa del disastro di fine novembre. Così ha deciso, fa sapere sui social, di offrire comunque il suo supporto al club, disegnando e stampando un’illustrazione - a tiratura limitata - il cui ricavato sarà interamente devoluto alle famiglie che hanno subito danni e perdite dall’alluvione.

«Mi dicono che in questi primi giorni ne sono già state vendute un bel po’ - scrive Pergamo sui social -, soprattutto tra i membri stessi del club, e di questo posso solo essere contento perché ci vedo tanta voglia di essere presenti. Nella speranza di rivederci subito dopo l’inverno per un incontro e un firmacopie, vi abbraccio tutti, vi invito a partecipare a questa iniziativa, e spero che la vendita delle stampe possa contribuire in piccola parte dare un sostegno a chi in questo momento ne ha bisogno. A presto, e forza Ischia».

«Ci avrebbe fatto piacere avere qui sull’isola Danilo per esporre alcune delle sue vignette» racconta al Mattino Michele Patalano, presidente del Club Napoli Isola d'Ischia “Diego Armando Maradona”. «Per l’alluvione abbiamo dovuto annullare tutto. Ogni anno ci prefissiamo una serie di obiettivi per aiutare persone meno fortunate con iniziative di beneficenza, ma visto quello che abbiamo vissuto abbiamo deciso di convogliare i nostri sforzi qui sull’isola. Danilo, così come altri personaggi famosi che sveleremo tra qualche giorno, ha subito acconsentito a darci una mano, così è nata l’iniziativa della vignetta. Il ricavato dalla vendita di queste illustrazioni sarà dedicato alla continuità didattica dei ragazzi delle scuole di Ischia, per comprare apparecchiature digitali e altro materiale scolastico, visto che gli alunni sono tornati a usufruire della dad. La vignetta è stata stampata in due formati, per diventare magari anche un pensierino di Natale. Sui nostri gruppi whatsapp l’iniziativa sta avendo un ottimo riscontro, e vendite vanno molto bene. Per questioni burocratiche metteremo anche a disposizione, dal primo gennaio, un Iban per acquistare l’illustrazione e per finanziare le altre nostre iniziative».

Il Club Napoli Isola d'Ischia “Diego Armando Maradona” esiste sull’isola da quindici anni, nato nel quartiere Forio, ed è uno tra i club di tifosi azzurri con i più soci in Italia. Fa parte del gruppo Uanm, Unione azzurra nel mondo. Negli anni ha lanciato molteplici iniziative a sostegno dei più deboli, tra cui una al per i bambini ricoverati nei reparti del Policinico di Napoli.