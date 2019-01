Comix Kids Academy a Napoli

Venerdì 11 Gennaio 2019, 15:41

A partire da sabato 12 gennaio avvio dei laboratori creativi della Comix Kids Academy. Un nuovo progetto della Scuola Italiana di Comix, totalmente dedicato a bambini e ragazzi e che segna la nascita della prima e unica Accademia di formazione artistica per le face d’età 5 – 13 anni.La Comix Kids Academy si dedica alla formazione del senso artistico di bambini e ragazzi, attraverso laboratori studiati ad hoc per favorire lo sviluppo della creatività e della spontaneità.La scelta del linguaggio artistico come canale per l’espressione delle emozioni, consente l’apertura al mondo attraverso un processo naturale di scoperta delle proprie inclinazioni.Consideriamo i nostri laboratori un “contenitore” di esperienze emozionali e pratico – artistiche, di sperimentazione, di scoperta e di autoapprendimento, che puntano alla conoscenza, alla creatività e alla competenza.Presso la sede della Scuola Italiana di Comix, Via Atri 21, Napoli.Maggiori info su:http://www.scuolacomix.net/comix-kids-academy/