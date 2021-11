La commissione pari opportunità della Regione a Ottaviano, scuole protagoniste

«Questa casa è un inferno. Come individuare e contrastare i maltrattamenti in famiglia». E’ il progetto che la commissione pari opportunità della Regione Campania ha portato a Ottaviano, nella sede dell’Isis “De’ Medici”, diretto dal preside Vincenzo Falco, che ha ospitato anche una delegazione di studenti e studentesse del liceo classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia.

L’occasione è stata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Gli alunni delle due scuole hanno ascoltato gli interventi della presidente della commissione regionale, Natalia Sanna e degli esperti Marco Spena, Carla Lardone, Antonio Bene. Protagonisti, tuttavia, proprio i ragazzi e le ragazze delle due scuole, con le performance di alcuni studenti con disabilità, esibizioni musicali, video, letture di brani tratte dal libro della docente Anna D’Auria del Plinio Seniore, riflessioni.

Applausi e commozione soprattutto per i gli alunni “speciali” e il loro impegno, in una giornata dedicata proprio al senso civico e all’inclusione. Referente del progetto è stata la docente Rosaria Valletta, mentre la docente Claudia Milone ha curato l’allestimento. Organizzatrici per la commissione, Katia Martini e Dominique Testa