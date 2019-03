Comune di Napoli e associazioni insieme per i disabili

Comune di Napoli, associazioni di disabili, enti che si occupano di disabilità, operatori Reiki insieme in un progetto che punta a migliorare la vita delle persone con disabilità. Oggi si è svolta la presentazione dei risultati della prima fase di un percorso più ampio che si è svolto con la collaborazione di operatori Reiki del Centro TAO e l'Associazione Italiana Sordi. «Si tratta - ha detto l'assessore al Welfare, Roberta Gaeta - di un progetto che punta alla cura delle persone, al loro benessere. È un percorso di attenzione nei confronti della persona nella sua interzza. Il Reiki - ha aggiunto - è una pratica che guarda allo sviluppo delle capacità, dell'energia di ogni essere umano in diverse situazioni». La prima fase del progetto - come spiegato - ha avuto «esiti assolutamente favorevoli» e già si lavora per una prospettiva di ampliamento anche per altre categorie di disabili. Il Reiki - come spiegato - è una disciplina che lavora sull'energia vitale, capace di apportare miglioramenti nella vita, sia fisica che emotiva, di tutte le persone, soprattutto quelle più fragili. Il percorso realizzato ha coinvolto l'Ente Nazionale Sordi che ha dato vita a diversi laboratori. «Credo che le persone debbano innanzitutto trovare la strada al proprio interno - ha detto il sindaco Luigi de Magistris - e purtroppo vedo che molti stanno perdendo la voglia di legami umani, il desiderio di confrontarsi. Dobbiamo lavorare - ha concluso - per cambiare il concetto di benessere fondato sul consumismo universale e sul possesso in favore di un benessere fondato su solidarietà e rapporti umani centrati sulla condivisione».

Mercoledì 20 Marzo 2019, 18:17

