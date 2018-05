«Comunicare il sociale» in braille, â€‹Csv Napoli lancia la campagna #diventavolontario

Il Centro di servizio per il volontariato di Napoli e provincia lancerà una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all’attenzione verso l’altro, soprattutto verso chi vive in condizioni di marginalità, educando alla solidarietà e promuovendo il volontariato come occasione per crescere, divertirsi e partecipare. La campagna #diventavolontario prevede affissioni sui bus di Napoli e provincia, una serie di video virali da condividere sui social network e uno spot che racconta proprio l’agire volontario nei nostri territori. “Siamo il primo Csv d’Italia a promuovere un servizio del genere: da tre anni, dall’inizio della mia presidenza, stiamo lavorando per dare al mondo del volontariato più spazio e più opportunità, cercando di essere inclusivi e condividendo valori e obiettivi. Penso agli sportelli territoriali, alle agenzie di cittadinanza e a molte altre iniziative.



La campagna di comunicazione si inserisce proprio in questo solco”, ha detto Nicola Caprio. “Col Csv Napoli c’è una proficua collaborazione: con loro le tematiche sociale sono al centro del dibattito culturale di questo territorio”, ha detto Ottavio Lucarelli L’assessore Roberta Gaeta ha invece spiegato che “il lavoro portato avanti dal Csv in questi anni è unico. Noi ci sentiamo di condividerlo e promuoverlo perché mette al centro la cultura del volontariato, un valore che dovrebbe essere insegnato nelle scuola” Entusiasti anche Edoardo Patriarca e Cinzia Di Stasio, che hanno spiegato di voler affiancare il Csv Napoli nella campagna #diventavolontario, aggiungendo che “la versione in braille è un segnale straordinario, di grande rilievo culturale e sociale” E di “accessibilità alla cultura” ha parlato anche Salvatore Petrucci.

Lunedì 28 Maggio 2018, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 18:28

