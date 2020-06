Con le mani nella terra, al via il campo estivo nell'orto urbano di Abc Napoli

Parte lunedì 29 giugno all'interno dell'orto urbano di Abc Napoli, in via San Domenico nel quartiere Vomero, il progetto di campo estivo Con le mani nella terra - Coltivare esperienze. In questi ultimi mesi, famiglie e bambini hanno dovuto affrontare la quarantena forzata, una sfida imposta dall'emergenza coronavirus, che ha causato molti disagi ai più piccoli privati della scuola, delle relazioni familiari, del gioco e delle interazioni sociali all'aria aperta. Ed è da questa situazione che prende ispirazione il progetto Con le mani nella terra.



«Quella del Vomero è una delle tre aree che l'Abc ha messo a disposizione della cittadinanza - afferma il commissario straordinario di Abc, Sergio D'Angelo - per la realizzazione di progetti di valorizzazione dell'ambiente, tutela della natura e inclusione sociale. Con la realizzazione di questo progetto Abc dimostra ancora una volta l'attenzione alle fasce deboli della popolazione e il supporto alla soluzione di situazioni di disagio». L'idea - come spiega Francesco Maria Amodeo, amministratore de La mela insana che da oltre un anno gestisce l'orto urbano di Abc, «è nata proprio dall'esigenza dei bambini di rivivere gli spazi all'aperto dopo tanti mesi di reclusione forzata e fortunatamente abbiamo trovato subito tutta la disponibilità dei vertici di Abc Napoli».



A curare e supervisionare tutte le attività collaborerà il personale esperto del Centro di assistenza socio-educativa Il Palloncino Rosso, giovane realtà del Terzo settore, che opera da poco più di un anno sul territorio del quartiere Vomero. Nell'orto urbano i bambini si troveranno a contatto con gli elementi naturali, liberi di esplorare e di acquisire conoscenza attraverso il contatto diretto che «mai come oggi diviene necessità assoluta». Così, tra giochi e laboratori, i bambini scopriranno i prodotti della terra, realizzeranno giardini fioriti decorando vasetti di terracotta, impareranno l'importanza del riciclo e il ruolo fondamentale dell'acqua, fonte di vita tanto per gli esseri umani quanto per la natura che ci circonda. La presentazione del progetto si svolgerà domenica alle ore 10 presso l'Orto Urbano ABC Napoli in via San Domenico 26.