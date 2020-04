«Condividere solidarietà» è l’iniziativa lanciata dalla Caritas diocesana di Napoli, il Comitato Assistenza Istituti Religiosi (CAIR) e la cooperativa sociale Ambiente Solidale Onlus per allargare ed aumentare gli aiuti alle persone bisognose.

I tre enti, infatti, mensilmente distribuiscono 1000 quintali di prodotti a circa 100 strutture caritative e mense del territorio: alimenti come latte, biscotti, polpa di pomodoro, riso, pasta provenienti dal Programma Operativo Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti attraverso Agea, l’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura assicurando con professionalità interventi mirati per circa 50.000 persone bisognose.



In questa fase di emergenza, a causa della diffusione de l Covid-19, si riesce a garantire un’integrazione che non supera i 3 quintali di prodotti.Le richieste però da parte anche di altre mense e strutture aumentano. C’è bisogno di integrare e variare il “paniere” con prodotti a lunga conservazione e beni di prima necessità come:- legumi - olio di oliva- farina - tonno in scatola- carne in scatola - prodotti sottolio – omogeneizzati.Arrivano anche tante richieste di prodotti per l’igiene personale e per la casa, come:- bagnoschiuma, doccia shampoo, pannolini e salviettine, carta igienica e fazzoletti, prodotti igiene orale, igienico e sanitari;- detersivo piatti, detersivi bucato, detergenti superfici, guanti, spugne. Ecco perché in questo momento, Caritas, Cair e Ambiente solidale chiedono anche ad altri di condividere la solidarietà.Come donare?

Andando, nella sezione “Trova la struttura” sul sito www.condivido.org è possibile donare direttamente i prodotti alle mense e strutture caritative del territorio più vicini

Condividendo anche il tempo e diventando volontario. «Secondo il decreto legge n. 18 de1 17 marzo 2020, le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi.

Altrimenti restando a casa, si può donare direttamente quella somma che si pensa di poter destinare alla spesa all’IBAN qui segnato, compreremo e condivideremo direttamente quei prodotti e ti informeremo, spiegano nella nota informativa.

IBAN IT17P0501803400000011487709

AMBIENTE SOLIDALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Causale: Condivido la solidarietà

L’invito, infine, è rivolto alle aziende produttrici o distributrici che possono collaborare alla campagna “Condividere solidarietà” per la donazione di prodotti a persone più svantaggiate.

Info: www.condivido.org. Pagina Facebook Condivido per non sprecare. Info@condivido.org

