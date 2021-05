Fu ferito con colpi ad aria compressa nel Napoletano: sottratto il suo contrassegno disabili dall'auto

Sottratto il contrassegno dei disabili dall'automobile che serve ad accompagnare Giacomo Pietoso, non vedente che fu ferito ad Acerra con colpi ad aria compressa.

«Ormai é tutto uno schifo, sono stato aggredito e nessuno é stato in grado di aiutarmi trovando i colpevoli, solo titoli di giornali e tanta apparenza - queste le parole di Giacomo - ad oggi, accanto a me, c'era allòra e c'é ancora solo La Battaglia di Andrea, per il resto, spenti i riflettori, é finita la passerella».

«Prima l'aggressione nella sua città, poi adesso il furto del contrassegno H dal veicolo in un parcheggio di un centro commerciale tra Acerra ed Afragola, ma come si può vivere senza tutela e sicurezza? - dichiara Asia Maraucci - dove sono le Istituzioni e gli organi preposti? Solo un caso o una persecuzione per quest'uomo o per i disabili in generale? Speriamo che questa volta chi di dovere agisca!».

In auto secondo Giacomo erano presenti oggetti di valore, come occhiali e qualche decina di euro, il ladro invece, ha portato via solo il contrassegno H, lasciando probabilmente intendere che il suo obiettivo era solo quello, se così fosse, sarebbe una cosa molto grave. L'auto era regolarmente parcheggiata sui posti riservati ai disabili all'interno di un noto centro commerciale.