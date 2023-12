Il contributo delle confraternite nella lotta alle povertà: se ne discute ai Pellegrini

«Quale contributo possono assicurare le confraternite napoletane – attraverso la rete di solidarietà che animano e il patrimonio identitario e culturale che custodiscono – alla crescita della comunità cittadina?»: nercoledì 20 Dicembre alle ore 17.30 se ne discuterà presso l'Arciconfraternita dei Pellegrini, in Via Portamedina, 41. L'iniziativa prende spunto dalla pubblicazione del saggio «Che ques'opera si facesse in questa città» dello storico Giovanni Muto, dell'Università Federico II di Napoli, che parteciperà ai lavori.

L’incontro sarà aperto dai saluti di don Giuseppe Tufo – direttore dell'ufficio confraternite dell'Arcidiocesi di Napoli e del primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, Giovanni Cacace. Il confronto vedrà protagonisti monsignor Gaetano Castello – Vescovo Ausiliare di Napoli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la professoressa Elisa Novi Chiavarria, ordinario di storia moderna dell’Università del Molise.Coordina dibattito Guido Pocobelli Ragosta, vice redattore capo TGR Campania. Un commento musicale al tema sarà eseguito dal Quartetto dei Musicisti della Cantata dei Pastori.

L'iniziativa parte da un dato: Napoli è la città delle confraternite, come testimoniano le mille chiese, di ogni dimensione, che si incontrano nel centro come nelle periferie della città. Antesignane del “terzo settore” queste hanno avuto un ruolo decisivo nel contrastare le diverse forme che la povertà ha assunto nella storia di Napoli, e hanno dato vita a istituzioni che hanno offerto ospitalità e sostegno mendicanti, pellegrini, donne sole, malati, minori abbandonati, giovani, anziani, carcerati.