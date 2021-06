Cooperativa sociale Dedalus, dialogo tra Arminio, Curino e Petitto

Al via giovedì 17 giugno alle ore 16 il secondo appuntamento dei “giovedì di Dedalus”, il ciclo di seminari tematici dal titolo “Dialoghi e movimenti, proposta per la Dedalus che sarà” per festeggiare i primi 40 anni della Cooperativa sociale Dedalus, che vedranno alternarsi istituzioni, amici, operatrici e operatori che in questi anni hanno avuto occasione di conoscere la cooperativa e il suo modo di “fare lavoro sociale”.

Il prossimo incontro, «Ciascuno cresce solo se sognato: incontro tra la poesia, la creatività e il fare sociale», è in programma il 17 giugno alle ore 16:00. Il lavoro sociale sarà raccontato attraverso la mescolanza con arte e poesia: protagonisti saranno l’autrice e scrittrice Laura Curino, il poeta e “paesologo” Franco Arminio e la cooperatrice sociale Valeria Petitto. Modera Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus.

«Per ritrovare senso e cultura del lavoro sociale» dice Andrea Morniroli «è importante fare mescolanza tra l’operatività dei servizi e i linguaggi delle cultura, dell’arte della bellezza. Per tessere legami e costruire luoghi dove ognuno e ognuna possa crescere meglio e in modo più piacevole nella relazione con altre e altri differenti».

Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina Facebook di Dedalus cooperativa Sociale o collegandosi al seguente link https://us02web.zoom.us/j/81698414271.

L’obiettivo di questo seminario, come degli altri che seguiranno fino al marzo 2022, è di confrontarsi con la storia e il futuro della cooperativa, partendo ogni volta da un punto di vista diverso e provando a mettersi in gioco con curiosità e apertura in uno scenario di costante cambiamento.