Coronavirus, nel Napoletano consegnate 30 sim ai ragazzi per la didattica a distanza

Trenta sim card ai ragazzi meno fortunati residenti nel Comune di Mugnano, in provincia di Napoli. È l'iniziativa di Siat Installazioni che, per conto di Open Fiber sta realizzando a Mugnano la rete in fibra ottica per conto, con in investimento in città 3 milioni di euro per il cablaggio di oltre 11mila tra case, uffici e negozi. Accogliendo l'appello del sindaco Luigi Sarnataro e dell'assessore Rita Esposito, la società guidata dall'amministratore delegato Francesco Limatola ha donato al Comune 30 sim card, cariche e pronte all'uso grazie a un traffico dati mensile di 30 gigabyte ciascuna per 4 mesi. Le schede sim verranno distribuite agli alunni impossibilitati a seguire materialmente le lezioni scolastiche via web. «Con questa iniziativa, per la quale ringrazio la Siat, abbiamo voluto restituire il diritto allo studio a molti studenti del nostro territorio - ha affermato Sarnataro - La didattica a distanza, resasi necessaria a causa dell'emergenza Covid-19, ha purtroppo al momento un grande limite: quello di non garantire lo studio a quei ragazzi, provenienti da famiglie disagiate che non dispongono di dispositivi o della rete internet per connettersi a distanza con i propri docenti». «In questo momento di grande difficoltà - ha sottolineato Gianluca Limatola, general manager della Siat Installazioni - le telecomunicazioni ci permettono di sentirci vicini, anche se siamo lontani, di poter lavorare in smart working, di seguire le lezioni on line e di portare avanti, per quanto possibile, il lavoro e preservare gli affetti».



A Mugnano, come ha evidenziato, «per conto di Open Fiber stiamo portando avanti i lavori di posa della fibra ottica per consentire, a breve, a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, di poter usufruire di una connessione Internet di ultimissima generazione». «Una rete integralmente in fibra ottica - ha Vincenzo Fabaro, Affari Istituzionali Open Fiber - permette di abilitare servizi a prova di futuro che vanno a beneficio dell'intera collettività». Il cablaggio degli edifici è gratuito e ad uso del condominio, con i conseguenti vantaggi in termini di valutazione economica dell'immobile e appetibilità commerciale garantiti dalla presenza di una connettività a banda ultra larga. «Open Fiber - concludono Antonio Della Rocca e Luigi Di Leva, field manager dell'azienda e responsabili dei lavori in città - è un operatore che non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori di telecomunicazioni e Internet service provider interessati». Ultimo aggiornamento: 13:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA