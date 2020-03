Coronavirus a Napoli, il Cdr del Mattino devolve la cassa al Cotugno

Il Comitato di redazione del Mattino aderisce alla raccolta fondi promossa dal quotidiano per i medici e il personale dell'ospedale Cotugno che sta combattendo in prima linea contro l'emergenza Coronavirus.

Il Cdr, in rappresentanza della redazione, ha deciso di devolvere l'intera somma della cassa a cui mensilmente contribuiscono i giornalisti del Mattino.

Ecco le coordinate bancarie per indirizzare i bonifici, su cui «Il Mattino» darà puntuale riscontro e aggiornamento pubblico:

Conto intestato a «IL MATTINO PER EMERGENZA CORONAVIRUS»

Iban: IT 16 U 03087 03200 CC0100061038

Swift code: FNATITRRXXX C/O BANCA FINNAT

© RIPRODUZIONE RISERVATA