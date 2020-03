Coronavirus a Napoli, il grande cuore di Alessandro Siani: maxi donazione al Mattino per il Cotugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La raccolta fondi promossa dal Mattino per l'ospedale Cotugno va avanti. Le donazioni finora ricevute rendono possibile già l'acquisto di almeno tre ventilatori respiratori con relativi accessori, indispensabili per la cura dei pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva. In queste ore, sono state annunciate altre consistenti donazioni, che renderanno possibile un aiuto concreto ai sanitari napoletani impegnati in prima linea contro il coronavirus.Sono diventati 16 i testimonial che hanno voluto dare il proprio volto all'iniziativa. Artisti e sportivi uniti per sostenere l'aiuto alla struttura sanitaria che, più delle altre, è specializzata nell'affrontare questa pericolosa epidemia infettiva. In queste ore, si è aggiuntoche ha registrato da casa il suo video, pubblicato sul sito del Mattino. Dice: «Anche io ho voluto dare il mio sostegno all'iniziativa del Mattino che sostiene l'ospedale Cotugno. I nostro angeli in camice bianco, impegnati in questa battaglia per abbattere un cattivo virus, hanno bisogno di dimostrazioni concrete del nostro aiuto».Nino D'Angelo si è unito ai testimonial dei giorni scorsi: Gigi D'Alessio, Enzo Gragnaniello, Enzo Avitabile, Ciro Ferrara, Gino Rivieccio, Ruud Krol, Pino Sacripanti, Sandro Cuomo, Dario Sansone, Tosca, Teresa de Sio, Andrea Sannino, Patrizio Oliva, Carlo Silipo, Anche il rappernon ha voluto far mancare il suo messaggio: «Aiutiamo la bellissima campagna del Mattino. È importante che ognuno faccia la sua parte. Non importa quanto, l'importante è che ognuno contribuisca in qualche modo. Ce la faremo, mi raccomando, vi voglio bene».Piccole e grandi somme. Istituti di credito e associazioni, persone singole anche fuori dalla Campania sono uniti nelle donazioni, che arriveranno al Cotugno. C'è anche, donatore di un contributo che, da solo, è sufficiente all'acquisto di un ventilatore respiratorio, confermando la sua conosciuta generosità. E commenta, direttore generale della Asl Napoli uno: «Quella del Mattino è una nobile iniziativa, come tutte quelle simili che sono utili a vincere una battaglia impegnativa e dura. Ogni contributo è utile, nelle nostre strutture sanitarie, per consentire l'acquisto di materiale sanitario di consumo quotidiano come di macchinari. Certo, gli acquisti sono oggi resi difficili dalle comunicazioni non agevoli tra gli Stati, per cui abbiamo 50 ventilatori, comprati il 9 marzo, bloccati in Turchia perché le frontiere sono chiuse a causa dell'epidemia».La raccolta prosegue, per consentire l'acquisto di respiratori e materiali sanitario necessarial Cotugno. Il cuore della Campania sta rispondendo come sempre. L'Iban per contribuire all'aiuto all'ospedale Cotugno è giusto ripeterlo:. C'è anche lo Swift code, che è FNATITRRXXX.