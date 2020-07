Coronavirus a Napoli, patto tra Guardia di Finanza e Ospedale dei Colli per la donazione ​di plasma iperimmune

Il comandante regionale Campania della Guardia di Finanza, Generale di divisione Virgilio Pomponi, ed il direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio di Mauro, hanno stipulato, presso la Caserma Zanzur, il protocollo d’intesa finalizzato alla donazione, su base volontaria, di plasma iperimmune dei guariti dall’infezione da Covid-19, quale terapia per i soggetti positivi al virus.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito della sperimentazione di efficaci protocolli terapeutici, con specifico riguardo a quelli afferenti la donazione di plasma da parte di pazienti convalescenti per il trattamento dell’infezione da Covid-19, e rientra nello studio nazionale denominato “Tsunami” e promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Aifa, che vede coinvolti numerosi centri ospedalieri, tra cui l’ospedale Cotugno di Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’alveo della collaborazione instaurata, i finanzieri della Campania e i loro familiari guariti dall’infezione epidemica, con lo spirito solidaristico che ne ha sempre connotato l’operato, procederanno su base volontaria alla donazione di plasma iperimmune, previa esecuzione degli accertamenti di laboratorio obbligatori e di tutte le ulteriori indagini cliniche e/o strumentali ritenute necessarie ad appurare l’idoneità dei donatori, che riceveranno direttamente il referto delle attività diagnostiche eseguite. In tale ambito il presidio ospedaliero effettuerà, per i soggetti donatori, un follow up clinico e di laboratorio, con visite e controlli multidisciplinari atti a valutare l’impatto del virus, dopo la fase acuta, su organi ed apparati, nonché organizzerà periodiche campagne di screening nei confronti di volontari appartenenti al Corpo, tese a rilevare eventuali casi positivi all’infezione de quo ed asintomatici.«Il protocollo - ha dichiarato il generale Pomponi - si pone quale importante strumento teso a favorire lo studio di terapie all’infezione da Covid-19, oltre che a monitorare l’impatto della malattia sui pazienti guariti e a prevenire tempestivamente la trasmissione del virus da parte di asintomatici».