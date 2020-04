Coronavirus a Napoli, ecco l'arco a C acquistato con la generosità dei lettori del Mattino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In poco più di tre settimane la raccolta de Il Mattino per il Cotugno ha raggiunto la cifra di 330mila euro. Grazie alla solidarietà dei lettori, anche con donazioni di piccole ma significanti cifre, e l'aiuto dei testimonial che, attraverso il sito internet del nostro quotidiano, hanno dato una mano a far conoscere l'iniziativa. Da calciatori a cantanti, sino agli ultimi appelli di Fiorello, Amadeus e Red Canzian dei Pooh.E grazie alla solidarietà di tutti, lettori e testimonial, al Cotugno si è riusciti ad acquistare due macchinari importanti e preziosi per lotta contro il Coronavirus. Si tratta di un arco a C per l'esecuzione di coronagrafie per pazienti affetti da Covid-19. L'attrezzatura, il cui acquisto è stato deciso in tandem con i vertici dell'azienda ospedaliera, costituirà un importante step per la diagnosi, il trattamento e la cura dei pazienti colpiti dall'epidemia e sarà parte integrante dell'allestimento di quattro specifici posti letto che l'ospedale sta preparando in queste ore. Tecnologia tedesca, grande precisione e dotazione avanzatissima, questo macchinario ha un valore di mercato superiore ai 200mila euro. Si tratta dell'ultima attrezzatura arrivata nei giorni scorsi presso il nosocomio napoletano in prima linea nella lotta contro il Covid.Due settimane fa invece, sempre la dirigenza sanitaria e amministrativa del Cotugno, hanno provveduto all'acquisto di un «sistema di monitoraggio per una nuova terapia intensiva» con dieci posti letto. Ovvero un macchinario di ultimissima generazione che, attraverso dei monitor, consente il controllo e lo screening a distanza delle condizioni di salute di più pazienti contemporaneamente.Intanto Windtre promuove una ulteriore iniziativa a supporto di varie strutture ospedaliere in Italia: avviata la donazione di 1.500 device, tra smartphone e tablet, provvisti di sim con traffico dati e voce illimitato, destinati ai pazienti Covid-19 ricoverati in isolamento. E nell'elenco dei nosocomi italiani ci sono proprio l'ospedale dei Colli Aminei e la casa di cura Maria Rosaria di Pompei.Ma la raccolta lanciata dal nostro quotidiano non si ferma naturalmente qui e continua grazie alla generosità dei lettori. Per tutti gli interessati a dare una mano e a sostenere l'iniziativa l'Iban, per trasmettere il proprio contributo alla Banca Finnat su un conto corrente dedicato, è sempre:con la causale «Il Mattino per emergenza coronavirus».