Coronavirus a Napoli, continua la raccolta fondi del Mattino per il Cotugno: i soldi della festa donati dai piccoli alunni di Trecase

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa di fine anno scolastico salta e i piccoli alunni della «D'Angiò» di Trecase devolvono il fondo cassa a favore dell'iniziativa promossa dal «Mattino» in favore del Cotugno per l'emergenza coronavirus. I soldi raccolti durante un precedente party organizzato in istituto e sostenuto dai genitori dei bimbi si aggiungono alle altre donazioni in arrivo per un importo di ulteriori centomila euro. A contribuire anche artisti e sportivi, personaggi famosi, da Fiorello a Massimo Ranieri, da Marisa Laurito a Michele Zarrillo, che hanno registrato a casa il loro filmato in sostegno dell'iniziativa, trasmesso e pubblicato sul sito internet del quotidiano.L'ultimo di Leo Gassman, con la chitarra tra le braccia, che saluta gli angeli con le mascherine del Cotugno, chiedendo di aiutarli: «Sono convinto che se rispetteremo tutti le regole e saremo generosi con il prossimo usciremo il prima possibile da questa situazione e torneremo a cantare e a emozionarci insieme». La raccolta fondi del giornale ottiene così consensi e adesioni ulteriori. L'Iban, per trasmettere il proprio contributo alla Banca Finnat su un conto corrente dedicato, è semprecon la causale «Il Mattino per emergenza coronavirus».