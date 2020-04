Coronavirus a Napoli, dal Mattino altri 100mila euro all'ospedale Cotugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra «iniezione» in favoredel Cotugno e quindi degli ammalati campani colpiti dal nuovo virus, la «cura» possibile alla generosità di tanti. Centomila euro, questo l'importo appena prelevato dal conto del «Mattino» e destinato all'ospedale che è polo di riferimento dell'intera regione per le patologie infettive. L'ulteriore donazione consente di affrontare meglio l'emergenza, in modo concreto: difatti, la somma ha già una destinazione precisa che è stata comunicata ieri dai vertici della struttura sanitaria di eccellenza.In una lettera indirizzata al presidente del «Mattino» spa, l'ingegnere Albino Majore e, per conoscenza, al direttore del quotidiano Federico Monga, i vertici dell'azienda ospedaliera dei Colli (che comprende il Cotugno, con il Monaldi e il Cto) hanno innanzitutto ringraziato «per l'azione e il sostegno in questa battaglia al Covid-19». In particolare, nell'accettare i fondi raccolti dal giornale, il direttore generale Maurizio Di Mauro e il direttore amministrativo Giovanni de Masi si sono impegnati a utilizzare l'importo di centomila euro entro una data precisa: il 30 aprile, precisando anche che la somma servirà a finanziare l'acquisto di sette dispositivi per la terapia ad alti flussi, «supporto respiratorio non invasivo» destinato ai pazienti in insufficienza respiratoria acuta. E questo, grazie alla solidarietà dei lettori, anche con donazioni di piccole cifre, e all'aiuto dei testimonial che, attraverso il sito internet del giornale, hanno promosso l'iniziativa.Da calciatori ai cantanti, fino agli appelli di Fiorello, Amadeus e Red Canzian dei Pooh, che si sono aggiunti a quelli di Massimo Ranieri, Maurisa Laurito, Michele Zarrillo. Ma, a contribuire, anche i piccoli alunni di una scuola di Trecase, la «D'Angiò», che hanno voluto devolvere i soldi della festa saltata a causa della sospensione delle lezioni dovuta alla pandemia. La raccolta fondi del giornale continua così a ottienere consensi e adesioni, che si sommano agli attestati di simpatia e appoggio al lavoro degli operatori sanitari, ormai da tutti chiamati gli «angeli con le mascherine».L'Iban, per trasmettere il proprio contributo alla Banca Finnat su un conto corrente dedicato, è semprecon la causale «Il Mattino per emergenza coronavirus».