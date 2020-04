Coronavirus a Napoli, dai lettori del Mattino 480mila euro al Cotugno: «Grazie a tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo bonifico è di 50mila euro. E con questo arriva a quota 480mila la sottoscrizione lanciata da Il Mattino in favore dell'ospedale Cotugno, in prima linea contro l'emergenza Covid e polo di riferimento dell'intera regione per le patologie infettive.In una lettera indirizzata al presidente del «Mattino» spa, l'ingegnere Albino Majore e, per conoscenza, al direttore del quotidiano Federico Monga, i vertici dell'azienda ospedaliera dei Colli (che comprende il Cotugno, con il Monaldi e il Cto) hanno innanzitutto ringraziato «per l'azione e il sostegno in questa battaglia al Covid-19». In particolare, nell'accettare i fondi raccolti dal giornale, il direttore generale Maurizio Di Mauro e il direttore amministrativo Giovanni de Masi si sono impegnati a utilizzare, entro il 15 maggio, quest'ultima tranche per l'acquisto di «che, attraversando la cabina, sarà oggetto di misurazione della temperatura corporea (controllo no touch) e, quindi, di sanificazione con nebbia base di ipoclorito di potassio, dei dispositivi di protezione indossati».Si tratta solo dell'ultimo acquisto perché i primi 430mila euro raccolti, anche grazie all'impegno di numerosi testimonial amici del nostro quotidiano, sono, via via, già stati destinati dalla dirigenza ospedaliera all'acquisto di macchinari utili a fronteggiare l'emergenza Covid. In particolare 100mila euro sono stati usati per l'acquisto di sette dispositivi per la terapia ad alti flussi, «supporto respiratorio non invasivo» destinato ai pazienti in insufficienza respiratoria acuta. Ovvero un arco a C per l'esecuzione di coronagrafie per pazienti affetti da Covid-19.Prima ancora, sempre la dirigenza sanitaria e amministrativa del Cotugno, ha provveduto all'acquisto di un «sistema di monitoraggio per una nuova terapia intensiva» con dieci posti letto. Ovvero un macchinario di ultimissima generazione che, attraverso dei monitor, consente il controllo e lo screening a distanza delle condizioni di salute di più pazienti contemporaneamente.Tutto questo, grazie alla solidarietà dei lettori, anche con donazioni di piccole cifre, e all'aiuto dei testimonial che, attraverso il sito internet del giornale, hanno promosso l'iniziativa.Da calciatori ai cantanti, fino agli appelli di Fiorello, Amadeus e Red Canzian dei Pooh, che si sono aggiunti a quelli di Massimo Ranieri, Maurisa Laurito, Michele Zarrillo. La raccolta fondi del giornale continua così a ottenere consensi e adesioni, che si sommano agli attestati di simpatia e appoggio al lavoro degli operatori sanitari, ormai da tutti chiamati gli «angeli con le mascherine». L'Iban, per trasmettere il proprio contributo alla Banca Finnat su un conto corrente dedicato, è semprecon la causale «».