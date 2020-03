Coronavirus a Napoli, continua la raccolta del Mattino: in campo anche Ferrara e Krol

Continuano gli appelli i volti noti dello sport e dello spettacolo per sostenere la donazione per l'ospedale Cotugno lanciata da Il Mattino. Dopo Gigi D'Alessio, Enzo Avitabile e Andrea Sannino, anche Enzo Gragnaniello e Dario Sansone dei Foja hanno voluto far sentire forte la loro voce.



Decine e decine le donazioni arrivate anche grazie ai testimonia. Come, due leggende del Napoli che pure hanno sponsorizzato la raccolta fondi per l'ospedale napoletano in questi giorni in prima linea per fronteggiare l'emergenza.

L'importo che sarà raccolto poi verrà messo a disposizione delle esigenze prioritarie indicate dal nosocomio. Per donare basta un bonifico sul conto corrente della Banca Finnat con la causale «Il Mattino per emergenza Coronavirus», L'Iban è sempre: IT 16 U 03087 03200 CC0100061038 (Swift code FNATITRRXXX).

