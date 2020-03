Coronavirus a Napoli, continua la raccolta fondi del Mattino per il Cotugno: donazioni anche da fuori regione

Ultimo aggiornamento: 08:33

Quarto giorno della raccolta fondi promossa dal Mattino a favore dell'ospedale Cotugno di Napoli, in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Procedono le donazioni provenienti da più parti, anche fuori regione, di chi ha voluto contribuire dimostrando in concreto la propria vicinanza ai sanitari e alla struttura ospedaliera che, in Campania, è la più impegnata contro l'epidemia.È una gara nella raccolta di fondi, ma è anche un moltiplicarsi di testimonial che mettono la loro faccia a favore dell'iniziativa del Mattino. Sono quattordici, per il momento, ad aver registrato dei video nelle loro case per invitare a donare qualcosa. «Aiutiamo chi è in prima linea in un lavoro essenziale - dice- Stanno facendo un lavoro enorme, Donare, donare, donare e guagliò, a nuttata adda passà».Un altro ex calciatore del Napoli,, ha mandato un video al Mattino. Dice: «Per favore, aiutate Il Mattino nella raccolta fondi. È molto importante, forza Napoli».Si leva anche un'altra voce nel mondo dello sport, è lo schermitore, che spiega con pacatezza: «In questo momento possiamo fare molto e far sentire come il nostro cuore sia vicino a chi sta lavorando da giorni per aiutarci. Per favore, contribuite alle donazioni promosse dal Mattino».Nel mondo della musica e dello spettacolo, i video di sostegno alla raccolta sono stati diversi. DaA loro si unisce anchedei Foja, che dice: «Stare a casa è un sacrificio, ma pensate a chi si sta sacrificando per tutti voi. Quando Napoli chiama, i Foja rispondono per sostenere la campagna del Mattino. Date una dimostrazione concreta della vostra vicinanza ai sanitari del Cotugno. M'arraccumanno, mettitece o core».La raccolta dei fondi avviene attraverso il conto corrente della Banca Finnat su cui inviare i bonifici segnando la causale «». Piccole come grandi donazioni si susseguono, in una gara di solidarietà che dimostra quanto Napoli e l'intera Campania seguano con simpatia il lavoro del Cotugno.Dai sanitari agli amministratori dell'ospedale Cotugno i commenti sull'iniziativa, che si unisce alle altre 106 dello stesso tipo avviate negli ultimi dodici giorni a favore della struttura in prima linea, sono tutti di riconoscimento. È il cuore della Campania che risponde come sempre e vuole sostenere chi, per la salute di tutti, è più esposto ad affrontare l'insidiosa epidemia per evitarne l'aggravamento. L'Iban per contribuire all'aiuto all'ospedale Cotugno è sempre lo stesso, ma è giusto ripeterlo:. C'è anche lo Swift code, che è FNATITRRXXX.