Coronavirus a Napoli, la solidarietà dei lettori per aiutare il Cotugno: ecco il conto per le donazioni

È scattata la gara di solidarietà per l'ospedale Cotugno di Napoli. La struttura specializzata nelle infezioni, da giorni in prima linea contro il coronavirus, ha bisogno di fondi. I medici e gli infermieri stanno lavorando senza sosta. Senza orari. Ora tocca anche a noi cittadini farci sentire davvero vicini a chi sta combattendo contro questa epidemia che non ha precedenti.L'abnegazione e la professionalità possono però non bastare. Servono anche risorse economiche per dimostrare in concreto il sostegno ai sanitari impegnati nella struttura ospedaliera che esegue una media di 300 tamponi al giorno e ha, al momento, 90 ricoverati per il coronavirus, di cui 16 in terapia intensiva.ha deciso di essere a loro fianco con una raccolta fondi, da destinare all'Azienda ospedaliera dei Colli, di riferimento del. Un conto corrente, con Iban dedicato, farà da transito per le donazioni dei privati da destinare al Cotugno. Tutto l'importo sarà trasferito sul conto corrente dell'ospedale, in trasparenza. Commenta Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli: «È una bellissima iniziativa, che anche il principale quotidiano del Mezzogiorno faccia sentire la sua vicinanza concreta ai sanitari, che si stanno impegnando al massimo senza orari e con sacrifici per arginare l'emergenza, ci è da ulteriore stimolo. Stiamo dando l'assenso a raccolte fondi, che vengono seguite direttamente dal direttore amministrativo dell'Azienda. Il vantaggio è che sono fondi fuori bilancio sanitario nazionale, da utilizzare con più libertà, nella massima trasparenza e rendicontazione».I fondi che saranno raccolti su iniziativa del «Mattino» verranno destinati all'acquisto di ventilatori polmonari per la terapia intensiva, ma anche per «umanizzare» il ricovero dei contagiati, costretti a degenze isolate, senza potere avere vicino i familiari. Spiega ancora il direttore Di Mauro: «Sì, pensiamo di poter acquistare anche televisori o tablet per i degenti, per far loro superare la sensazione di isolamento che è propria di chi è ricoverato con questa patologia altamente contagiosa».Il Cotugno è ospedale ora interamente utilizzato per affrontare l'emergenza coronavirus. Vi è rimasto solo il reparto Hiv, gli ammalati di altre infezioni sono stati trasferiti in altri ospedali regionali. Dice ancora il direttore Di Mauro: «Va fatto un plauso all'impegno di tutti i sanitari dell'ospedale. Abbiamo dovuto fare assunzioni a tempo di sei mesi di 150 infermieri e anche di medici per potenziare gli organici sotto stress. Tutti stanno dando il massimo, senza risparmiarsi». La raccolta di fondi per il Cotugno è dimostrazione di vicinanza a chi è impegnato contro il coronavirus.