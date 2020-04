Coronavirus, cento fotografi napoletani insieme per il Pascale

Cento fotografi per cento fotografie. Basta un clic, dicono, e hai contribuito anche tu dal divano di casa all’emergenza Covid 19. Sono cento fotografi professionisti napoletani che si sono uniti per sostenere i ricercatori del Pascale. Per dare forza al lavoro degli scienziati impegnati oggi in una battaglia contro il virus che sta cambiando le nostre vite, si sono uniti sotto la sigla PhotoLifeNapoli e hanno messo in vendita una propria foto stampata in Fine Art formato 30x45. Foto acquistabile con una donazione di 200 euro. Non è un’asta, le foto sono acquistabili un’unica volta da un unico utente e rientrano in un’edizione speciale Covid 19.



Per acquistarla basta collegarsi al sito web www.photolifenapoli.com, fare un clic sulla foto scelta, procedere con il bonifico a favore dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale - raccolta Fondi Emergenza Coronavirus: IBAN IT86 1030 6903 5681 0000 0300 008 inviare la ricevuta di versamento all’indirizzo mail specificato sulla piattaforma e la foto stampata e firmata dall’autore vi sarà consegnata a casa. I tempi di consegna saranno ovviamente compatibili con gli attuali decreti governativi e regionali vigenti La Gallery Fotografica.



«Splendida iniziativa e un grazie di cuore – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – Con l’impegno di ogni giorno cerchiamo di essere all’altezza di tanta mobilitazione intorno a noi. Grazie, dal profondo del cuore». © RIPRODUZIONE RISERVATA