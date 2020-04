Coronavirus, eccellenze della costiera amalfitana: 40 e-voucher da 5 mila euro per sostenere la ricerca

LEGGI ANCHE

. È con queste incoraggianti parole che cinque eccellenze italiane del settore alberghiero e ristorativo della Costiera Amalfitana e Sorrentina,Il progetto è realizzato insieme a, specializzata nella ricerca di nuove molecole. Ogni e-voucher del valore di cinquemila euro, include, tra i vari servizi, una cena offerta da Don Alfonso 1890. Per partecipare, bisogna contattare l'albergo desiderato e, una volta comprovata la disponibilità dell'e-voucher, effettuare il bonifico di cinquemila euro sull'Iban della Fondazione Melanoma onluscon la causale «Insieme per il vaccino contro COVID-19». Si dovrà poi inviare la ricevuta del bonifico all'albergo scelto che, dopo la ricezione dell'importo da parte della Fondazione, provvederà ad emettere l'e-voucher via e-mail. È possibile acquistare gli e-voucher fino a esaurimento dei 40 previsti.. L'offerta sarà valida per 24 mesi a partire dal primo giorno di riapertura delle strutture ora chiuse causa disposizioni dettate dall'emergenza coronvavirus e previa la disponibilità delle date da concordare con gli alberghi.Per altre informazioni è possibile contattare telefonicamente direttamente le strutture. «In questa fase - spiegano dalla Fondazione Melanomav - la velocità è essenziale: si è già disegnato i prossimi studi e stimato i costi. Occorrono 2 milioni per la produzione del vaccino in larga scala, gli studi regolatori e lo studio clinico di fase 1». «Con il vostro contributo - affermano infine i promotore dell' iniziativa - aiuteremo subito la ricerca e quando questa emergenza sarà finita si potrà beneficiare di un'accoglienza speciale. Il vostro aiuto sarà il nostro ospite più importante».