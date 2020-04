Coronavirus, Eddy Napoli dedica il suo nuovo video al prof Ascierto per una raccolta fondi

Eddy Napoli dedica il suo nuovo video all' ncologo dell' Istituto Pascale Paolo Ascierto, impegnato nella ricerca contro il Coronavirus con la sperimentazione del farmaco anti-artrite Tocilizumab. Il video, intitolato »Maliziusella«, e realizzato con la Luna Rossa Orchestra, sarà pubblicato on-line domani, martedì alle 13 e sarà disponibile su Facebook sulla pagina Eddy Napoli, su Youtube e su Instagram. (eddynapoliofficial) Il cantante rivolge un appello a contribuire alla ricerca del dott. Ascierto effettuando una donazione attraverso il link: https://www.gofundme.com/f/8f3ac-coronavirus-aiutiamo-la-ricerca -del-dott-ascierto, oppure un bonifico sul conto bancario intestato a: FONDAZIONE MELANOMA ONLUS -Iban IT 02T 083 421 520 000 801 008 3080 « Voglio dare un piccolo, ma significativo contributo, insieme a tutti i componenti della Luna Rossa Orchestra - afferma Eddy Napoli - per aiutare la ricerca di uno degli istituti scientifici più famosi al mondo, e confido nella partecipazione di chi vorrà far sentire la propria presenza anche con una piccola, ma importante donazione » . © RIPRODUZIONE RISERVATA