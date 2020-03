La Fondazione Banco di Napoli ha donato 2mila mascherine alla Fimmg Napoli. «A nome di tutti i medici della medicina generale di Napoli che potranno beneficiare di questa donazione di mascherine, vogliamo ringraziare la Fondazione Banco Napoli. Il loro è un gesto di grande altruismo, un messaggio chiaro a sostegno dei medici e dei cittadini». Così Luigi Sparano e Corrado Calamaro della Fimmg Napoli che aggiungono: «Mai come ora abbiamo bisogno di sostegno per poter garantire la nostra salute e quella di tutti i nostri assistiti. Lottiamo contro un nemico insidioso e l'unico modo per ostacolarlo è quello di utilizzare questi preziosissimi presidi di protezione individuale. Ognuna di queste mascherine può salvare la nostra vita e soprattutto può salvare la vita di un paziente che ha già delle cronicità».

