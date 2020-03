Coronavirus, l'appello di campioni e cantanti per il Mattino: «Sosteniamo il Cotugno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Basta poco, il nostro niente in questo momento è il loro tutto».è uno dei testimonial della raccolta di fondi promossa due giorni fa dal Mattino a favore dell'ospedale Cotugno. «C'è bisogno di tutti per la battaglia contro un virus maledetto» dice Rivieccio nel video registrato a casa.La raccolta si sta intensificando. Piccole come grandi cifre. La, presieduta da Ennio Cascetta, ha donato 10mila euro. La, attraverso il suo direttore generale Felice Delle Femine, ha comunicato la donazione di 25mila euro. C'è chi versa anche dieci euro, con un gesto simbolico per assicurare la sua vicinanza ai sanitari in prima linea contro il coronavirus. L'importo che sarà raccolto dal Mattino verrà messo a disposizione delle esigenze prioritarie indicate dall'ospedale Cotugno. Probabilmente, l'acquisto di un nuovo ventilatore di respirazione per i repaerti di malattia intensiva.«Facciamo sentire la nostra vicinanza a questi angeli con la mascherina che si prodigano per la salute di tutti noi» dicenel suo video da testimonial. Tutti quelli che mettono la faccia a favore dell'iniziativa del Mattino registrano da casa, con i telefonini o altri strumenti per inviare la loro testimonianza., che ha visto in questi giorni diffondere sui social e in tv le immagini della sua «Abbracciame» cantata dai balconi napoletani, dice nella sua registrazione: «Cari amici, anche io voglio dare un sopstegno alla raccolta di fondi a favore di chi combatte questa emergenza senza precedenti». E ancora: «So che risponderete in tanti, perchè nei napoletani batte un cuore forte». Essenziale il messaggio di: «Sosteniamo tutti questa bellissima iniziativa». Da uno sportivo ad un altro, l'ex pallanotista attuale allenatoresi unisce a chi ha voluto dare il suo volto alla raccolta. E dice: «Credo sia un dovere sostenere gli operatori sanitari del Cotugno che ogni giorno, con dedizione e professionalità, sono impegnati in prima linea».La raccolta, attraverso bonifico sul conto corrente della Banca Finnat con la causale «», è proseguita anche nella seconda giornata dal lancio dell'iniziativa. Dai sanitari agli amministratori dell'ospedale Cotugno i commenti sull'iniziativa, che si unisce alle altre 106 dello stesso tipo avviate negli ultimi dieci giorni, sono tutti di riconoscimento. Il cuore della Campania che risponde e vuole sostenere chi, per la salute di tutti, è più esposto ad affrontare l'insidiosa epidemia per evitarne l'aggravamento. L'Iban per contribuire all'aiuto all'ospedale Cotugno è sempre lo stesso, ma è giusto ripeterlo:. C'è anche lo Swift code, che è FNATITRRXXX.