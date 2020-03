Coronavirus, il Mattino per il Cotugno: già cento donazioni in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sono decine le donazioni arrivate, sin dalle prime ore, sul conto corrente mirato che Il Mattino ha aperto alla Finnat per raccogliere fondi a favore dell'ospedale Cotugno di Napoli. Quote piccole e grandi, per una risposta collettiva che diventa anche un grazie simbolico al lavoro che tutti i sanitari, senza risparmiarsi, stanno svolgendo da giorni per affrontare l'emergenza coronavirus.Spulciando tra i nomi di chi ha aderito all'iniziativa, si trova la vice presidente della Camera,, che ha disposto il versamento della sua indennità istituzionale di aprile sul conto istituito dal Mattino. Anche l'associazione «Tutti a scuola» con il presidenteha disposto un contributo a favore del conto aperto dal Mattino. E poi, direttore del Museo del tesoro di San Gennaro, o l'imprenditore. Anche dal mondo accademico arrivano risposte immediate., docente astrofisico alla Federico II, ha disposto un contributo insieme a, prorettore alla Cultura e docente di storia della critica d'arte allll'Università Vanvitelli di Caserta.All'interno del quotidiano, il, la rappresentanza sindacale dei giornalisti in servizio al Mattino, ha deciso di devolvere l'intera somma della cassa dove ogni mese confluiscono i contributi mensili redazionali. Un gesto simbolico, da esempio.Sui social il tam tam va avanti, l'iniziativa del Mattino si unisce alle altre raccolte di fondi, circa 100 finora, partite per sostenere il lavoro dei sanitari dell'ospedale Cotugno di Napoli. Un'attività senza sosta. Chi è in prima linea non può sentirsi solo e anche le raccolte fondi servono a sostenere un'attività che tutti ora guardano con simpatia. Il riscontro diretto è arrivato anche dalla risposta immediata delle decine di lettori e esponenti di tutti i rami della società campana, che non hanno fatto mancare il loro contributo a favore dell'ospedale Monaldi e dei dipendenti che vi lavorano. Aveva detto due giorni fa il direttore generale dell'Azienda ospedalieri dei colli da cui dipende il Cotugno: «Questa iniziativa ci dà forza e il direttore amministrativo segue direttamente le donazioni e le raccolte fondi disposte a nostro favore. Sono importi fuori dal bilancio assegnato all'ospedale dal servizio sanitario nazionale, che saranno rendicontati e comunicati in modo trasparente. Ringraziamo chi ha avviato queste iniziative, che sicuramente ci daranno una mano in un impegno straordinario di cui ancora non conosciamo i tempi»,La raccolta va avanti e, naturalmente, è giusto ripetere le coordinate bancarie per chi desideri dare il suo contributo per il Cotugno. La causale del conto corrente aperto dal Mattino alla Banca Finnat è «». L'iban è invece: IT 16 U 03087 03200 CC0100061038.