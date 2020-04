Coronavirus, raccolta fondi del Rotary Club Campania-Napoli per famiglie bisognose e operatori sanitari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prendendo spunto dalle parole die sulla scia delle numerose iniziative promosse da aziende, entied associazioni per far fronte all’emergenza COVID-19, anche il Rotary Club Campania-Napoli ha avviato laraccolta fondi “Nessuno si salva da solo” con l’intento di fornire sostegno alimentare a chi ne ha bisogno e diacquistare dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari., si intende garantire una distribuzionecapillare di generi di prima necessità alle famiglie più bisognose del territorio campano, mentre la sinergia con glialtri Rotary Clubs della Campania rende più efficiente l’acquisto e la distribuzione negli ospedali di dispositivi diprotezione individuale.associazione di medici, farmacisti e altri professionisti appartenenti al Club Rotary Campania Napoli che, in lineacon i valori fondanti del Rotary International, si prodiga per individuare le esigenze dei soggetti svantaggiati e perfornire un valido contributo per rispondere ai bisogni del vivere quotidiano come generi alimentari, vestiario o perfornire beni e servizi che, in particolari situazioni d'emergenza possono venire a mancare., l’importo delle donazioni ha superato il primo obiettivo di € 2.000 che ha consentito di sostenere immediatamente le prime 50 famigliebisognose e di avviare gli acquisti dei primi dispositivi di protezione individuale.Per aderire alla raccolta fondi, anche con un piccolo contributo, seleziona la campagna “nessuno si salva da solo”In alternativa, la donazione può essere effettuata con un bonifico bancario intestato a “L’ALTRE STELLE ONLUS” -IBAN: IT32N0538715101000002902213 -Causale: EMERGENZA COVID-19.