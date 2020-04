Coronavirus, il grande cuore dei lettori ​dei giornali della Caltagirone Editore: raggiunto un milione di euro con le donazioni

Un cuore grande nel segno della solidarietà nella difficile emergenza coronavirus che il Paese sta affrontando. Raggiunta la cifra del milione di euro nella raccolta fondi promossa dalle testate del gruppo Caltagirone Editore: una soglia importante di cui Messaggero, Mattino, Gazzettino, Nuovo Quotidiano di Puglia e Corriere Adriatico vanno fieri. Grazie alla nostra iniziativa e alle centinaia di adesioni e donazioni da parte dei nostri lettori, sarà possibile acquistare ventilatori polmonari e altri sistemi diagnostici ad alta tecnologia come ecografi e attrezzature di supporto da mettere a disposizione dei presidi ospedalieri in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Policlinico Gemelli e Istituto Spallanzani a Roma, Azienda ospedaliera universitaria di Padova, Ospedale Cotugno-Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, presidio ospedaliero Fazzi di Lecce e Ospedali riuniti di Ancona le strutture sanitarie che beneficeranno delle attrezzature acquistate grazie alla raccolta fondi.

Nei giorni scorsi sono state decine gli appelli da parte di artisti, esponenti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, dell'intrattenimento, che in Campania hanno sostenuto e incoraggiato l'iniziativa del Mattino. Ieri i messaggi inviati dall'attrice Anna Ammirati e dal musicista Marco Zurzolo.



Grazie alla generosità dei nostri lettori e all'iniziativa del Mattino sarà possibile dotare l'ospedale Cotugno di un importante macchinario per lo svolgimento di più indagini: si tratta di un arco a C per l'esecuzione di coronarografie per pazienti affetti da Covid-19. L'attrezzatura, il cui acquisto è stato deciso in tandem con i vertici dell'azienda ospedaliera, costituirà un importante step per la diagnosi, il trattamento e la cura dei pazienti colpiti dall'epidemia e sarà parte integrante dell'allestimento di quattro specifici posti letto che l'ospedale sta preparando in queste ore. Tecnologia tedesca, grande precisione e dotazione avanzatissima, questo macchinario ha un valore di mercato superiore ai 200mila euro. Le complicazioni cardiocircolatorie, così come quelle renali, sono infatti patologie che i medici sono costretti ad affrontare nella cura dei contagiati da coronavirus. Le somme raccolte sono state utilizzate per acquistare anche un «sistema di monitoraggio per una nuova terapia intensiva» con 10 posti letto presso il medesimo presidio ospedaliero.

Per tutti gli interessati a dare una mano e a sostenere l'iniziativa l'Iban, per trasmettere il proprio contributo alla Banca Finnat su un conto corrente dedicato, è sempre: IT 16 U 03087 03200 CC0100061038 con la causale «Il Mattino per emergenza coronavirus». Grazie. Insieme ce la faremo.

