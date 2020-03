LEGGI ANCHE

Il Rotary club Napoli Posillipo, presieduto da, ha donato 20mila euro all'Ospedale Cotugno di Napoli per l'acquisto immediato di apparecchiature e dispositivi che la struttura sanitaria sta provvedendo ad effettuare in questi giorni. Il Direttivo e tutti i soci del sodalizio hanno deciso di destinare la somma grazie alle economie realizzate per la sospensione delle attività conviviali e per volontaria autotassazione.«Siamo soci di una grande istituzione - dichiara Maddaloni - che mai come in questi frangenti deve operare a supporto del territorio offrendo anche le nostre professionalità. Nei prossimi giorni ci impegneremo a reperire ulteriori risorse per altre iniziative e a stare al fianco di chi sta lottando strenuamente contro questa drammatica emergenza».