Coronavirus, dall'associazione Tra Cielo e Mare giocattoli e uova di cioccolato al Santobono Pausilipon

L'Associazione Tra Cielo e Mare, fondata dalla psicologa Alfonsina Longobardi, che organizza attività finalizzate al sostegno di persone in difficoltà, e l'imprenditore Antonio Goeldlin, leader nella produzione di divise da lavoro, hanno donato mascherine, giocattoli e uova di cioccolato ai bambini e al personale del reparto di nefrologia dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli durante il periodo pasquale. La consegna, avvenuta secondo le modalità anti - contagio in vigore, si è svolta durante la mattinata della domenica di Pasqua alla presenza del primario del reparto, il prof Carmine Pecoraro, e del biologo nutrizionista Ciro Langella, entrato a far parte del sodalizio fondato da Longobardi col fine di ampliare la parte gastronomica del progetto Cenando sotto un cielo diverso con l'introduzione nel ricco menù dell'evento dei piatti funzionali (ovvero alimenti buoni e salutari).



Goeldlin ha voluto supportare l’azione straordinaria che in questi giorni stanno svolgendo medici, infermieri e personale parasanitario mettendo in produzione mascherine che ha regalato, oltre che al Santobono, anche ai nosocomi di Nola e San Giovanni Rotondo, e che nei prossimi giorni consegnerà a numerosi ospedali italiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA