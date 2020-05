«Vesuvio Pride», conclusa la prima parte della raccolta fondi: pronti 80 pacchi alimentari per i poveri

Ad Aprile, in piena emergenza Coronavirus, l'associazione Lgbt+ aveva scelto di rinviare il Vesuvio Pride, spostato a sabato 12 settembre 2020, avviando una raccolta fondi per dare un sostegno concreto alle tante persone messe in difficoltà dalla pandemia.

Oggi, grazie alle donazioni,sono stati acquistati 80 pacchi spesa con beni di prima necessità che verranno distribuiti attraverso le strutture che sul territorio si stanno occupando dei bisogni primari di famiglie e persone.

Danilo Di Leo, Presidente di Pride Vesuvio Rainbow, dichiara: “Questa raccolta fondi, in un momento così difficile per la popolazione è sicuramente una delle cose più belle che si siano realizzate dalla nostra giovane realtà associativa. Era nostro dovere poter ottimizzare il momento, riunendo le forze, per poter aiutare, con un piccolo gesto, chi si è trovato di colpo in grande difficoltà. Siamo orgogliosi della nostra comunità e non ci stancheremo mai di immaginare una umanità migliore e più fraterna”

La raccolta continua. E' possibile continuare a donare tramite bonifico bancario o Paypal:

Bonifico bancario

Beneficiario: PRIDE Vesuvio Rainbow

Causale: COVID19

Iban: IT86Q0501803400000016830366

Pagamento paypal:

https://www.paypal.me/pridevesuviorainbow

© RIPRODUZIONE RISERVATA