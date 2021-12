Corpo internazionale di soccorso e centro LUPT: protocollo per promuovere la solidarietà sociale

Il Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV e il Centro interdipartimentale LUPT dell'Università Federico II hanno sottoscritto un accordo pluriennale di collaborazione a carattere interistituzionale per realizzare azioni e obiettivi congiunti ai fini della promozione e lo sviluppo di attività di cooperazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo su tematiche di ricerca strategiche in ambito nazionale ed internazionale. L'accordo prevede la compartecipazione a progetti finalizzati per promuovere l'assistenza e la solidarietà sociale, l'educazione e la prevenzione volte al reinserimento sociale e alla tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti appartenenti alle fasce più disagiate, con particolare riferimento ai disabili e ai minori.

L'accordo, sottoscritto dal presidente del Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano OdV (Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, nella foto) e dal direttore del Centro Interdipartimentale LUPT (Marina Albanese), è immediatamente esecutivo e prevede la costituzione di una cabina di regia composta da sei unità (Marina Albanese, Gianluca Luise ed Ettore Guerrera per il Centro LUPT; Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Carlo Guardascione e Valeria Pessetti per l’Odv). Con la stipula di questo accordo ciascuno prenderà spunto dalle performance dell’altro per mettere in campo sinergie e idee nuove, e soprattutto dare l’opportunità di partecipare a progetti che li vedano insieme a favore dei più deboli e dei più bisognosi di umana solidarietà.