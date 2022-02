Corpo Internazionale Soccorso: tre Altezze Reali fanno ora parte del Comitato d'onore

Nasce la Consulta diplomatica del Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano, presieduto e fondato dal marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, per sostenere con aiuti umanitari i Paesi in grave difficoltà. Attivare corridoi umanitari per poter raggiungere questi paesi è l’obiettivo che si è posto il Corpo che vanta tra i suoi membri, nel Comitato d’onore, Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia, principe di Piemonte e Principe di Venezia, nipote dell’ultimo Re d’Italia e Sua Altezza Reale il principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, duca di Noto e cugino terzo del Re di Spagna. Si è da poco aggiunto Sua Altezza Reale il principe Michel Karageorgevic di Jugoslavia, diretto discendente della Casa Reale Karageorgevic di Jugoslavia e della Casa Reale Savoia. Si tratta, dunque, di tre membri accomunati dalla volontà sincera e sentita di prodigarsi concretamente a favore delle attività del Corpo Internazionale di Soccorso.

In questo contesto prestigioso da poche settimane è stato nominato segretario generale del Comitato d’onore l’avvocato Gennaro Famiglietti, Console onorario della Repubblica di Bulgaria e coordinatore nazionale della Federazione dei Consoli e dei Diplomatici esteri in Italia. “L’avvocato Famiglietti dopo aver costituito una “Consulta” in collaborazione con altri consoli – ha dichiarato il presidente del Corpo Internazionale di Soccorso, Pierluigi Sanfelice di Bagnoli – avrà il compito di dar vita a varie attività benefiche a livello nazionale ma anche internazionale, alle quali parteciperanno i tre membri prestigiosi del Comitato d’onore”.

Alla Consulta ha già aderito con grande entusiasmo un primo folto gruppo di diplomatici tra cui il Console del Marocco Rachid Daidai, il Console di Ucraina Maksym Kovalenko, il Console del Senegal Idrissa Sene, il Console della Tunisia Beya Ben Abdelbaki Fraoua, i Consoli Carmine Capasso (Sri Lanka), Fabiana Capuano (Perù), Francesco Cossu (Zambia), Maria Luisa Cusati (Portogallo), Gennaro Danesi (Nicaragua), Giuseppe Gambardella (Benin), Giuseppe Genovese (Belgio), Giancarlo Iaccarino (Lussemburgo), Francesco Napolitano (Mauritania), Eugenio Patroni Griffi (Austria), Vincenzo Russo (Lituania), Pierfrancesco Valentini (Regno Unito) e Annamaria Colao, chair holder cattedra UNESCO della Federico II.