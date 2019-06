«Corri contro la violenza» con la partnership del Calcio Napoli e delle Universiadi

Venerdì 7 Giugno 2019, 11:48

La città si stringe intorno alle vittime di violenza. Domenica 9 giugno 2019 alle ore 9.00 in Piazza del Plebiscito per l’iniziativa “Corri contro la violenza” (II edizione) promossa dall’Associazione ARTUR e con oltre 60 associazioni ed enti tra promotori e patrocinatori."L’obiettivo è riprendersi la nostra città, di Chiara Maria Luisa Iavarone, presidente di ARTUR correndo assieme per 5 km". Partner della manifestazione la Società Sportiva Calcio Napoli, le Universiadi e il Coni rispettivamente con dei gadget che saranno donati sia ai partecipanti che ai vincitori della gara. Molti i testimonial del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura: hanno confermato la Polizia di stato con gli atleti delle Fiamme Oro, Pino Maddaloni, Patrizio Oliva, Franco Porzio, Davide Tizzano, Antonella Santucci, Maurizio De Giovanni, Ermanno Mahieux. Presenti anche tutte le istituzioni, la Questura di Napoli, per la Regione Campania l’Assessore alla Formazione e Pari Opportunità Chiara Marciani e l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente. L’evento sarà condotto dalla giornalista e vittimologa Cristiana Barone.Tantissimi cittadini, ragazzi, mamme, sono attesi in piazza come protagonisti. La breve maratona inaugura idealmente il percorso dell’Universiade, sponsor dell’iniziativa.Finalmente una domenica di sole da trascorrere assieme all’insegna di sicurezza, legalità, solidarietà e senso di responsabilità, anche nei confronti dell’ambiente in occasione della prima domenica ecologica di giugno. In accordo con l’Assessorato all’Ambiente, ABC e Aqua cristallina si inaugura una sperimentazione di percorso sportivo plastic-free.I partecipanti potranno riempire le proprie borracce negli erogatori con acqua mineralizzata e fredda disponibili sul percorso. Si ricorda inoltre che per i partecipanti all’iniziativa è possibile accedere all’area in deroga dell’ordinanza municipale.Ulteriori dettagli sul percorso e sulla modalità di svolgimento dell’evento sono reperibili al sito www.associazioneartur.org