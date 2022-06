Torre del Greco, figuranti e sbandieratori per ricordare il riscatto baronale

Sessanta tra figuranti in costumi d’epoca e sbandieratori per ricordare una delle pagine più importanti di Torre del Greco. È il senso de «Il riscatto baronale, il territorio e la storia», corteo in abiti d’epoca svoltosi questa mattina per le strade del centro e che ha visto protagonisti l’associazione sbandieratori e musici e gli allievi dell’indirizzo moda dell’istituto Degni. L’iniziativa, partita e arrivata a piazza Santa Croce e che ha attraversato via Salvator Noto, via Roma, Diego Colamarino e via Comizi, rientra nell’ambito di Vulcano 4S, rassegna finanziata dalla Città Metropolitana-direzione pianificazione strategica politiche comunitarie e organizzata dal Comune di Torre del Greco-assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco torrese, la cui direzione artistica è stata affidata a Liborio D’Urzo.

«Abbiamo previsto questo momento storico - afferma il presidente della Pro Loco, Angelo Di Ruocco - che ha attraversato le principali strade del centro, per rievocare una pagina importante della nostra memoria. Quello visto per strada è il frutto di mesi di lavoro, che ha visto impegnati i ragazzi anche nella realizzazione degli abiti d’epoca».

Presente anche il sindaco Giovanni Palomba: «La presenza di tanti cittadini, nonostante il giorno di festa e le temperature alte, è la dimostrazione - dice il primo cittadino - che la città vuole vivere e godere di questi momenti. Vulcano 4S, con le iniziative culturali, le mostre e i convegni, ha permesso alla cittadinanza di fruire di tanti momenti interessanti e partecipati. Un importante preludio ad un’estate che, stando ai primi segnali, si annuncia all’insegna del pienone».

Soddisfatta la dirigente scolastica dell’istituto Degni: «La scuola è stata in prima linea - spiega Benedetta Rostan - dalla realizzazione degli abiti all’organizzazione del corteo, come è sempre stato quando si tratta di iniziative che valorizzano la città. Mi sento di ringraziare le docenti che insieme ai ragazzi hanno collaboratore perché tutto ciò fosse possibile: un grazie alle professoresse Di Lauro, Esposito, Gaglione, Romano, Sorrentino, Traino e Sorrentino, oltre ai venti ragazzi dell’indirizzo Moda che hanno realizzato gli abiti e preso parte al corteo».

Vulcano 4S, dopo due mesi di attività, si avvia ora a conclusione: venerdì 10 giugno, nella chiesa del Santissimo Sacramento e San Michele Arcangelo, è in programma lo spettacolo «’A capa e Vicienzo e’ capuzzelle». Sabato mattina alle 10 al parco Salvo D’Acquisto Dance Ability per tutti, mentre in serata alla tensostruttura San Vincenzo a Postiglione sono in programma prima il concerto finale con esposizione dei lavori realizzati dai bambini di Virbarte, open space di musica e pittura (ore 19); a seguire (20.30) premiazione del concorso di poesia e cerimonia di chiusura.