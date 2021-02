Cinema per il sociale, nuovo cortometraggio di Iannelli sulla seconda ondata del Covid

Angelo Iannelli, noto come l'ambasciatore del Sorriso, ritorna con un nuovo cortometraggio tratto dal libro “Pandemia seconda ondata: rabbia e confusione”. Pulcinella in mascherina con il suo burattino “Gennarino” fa vedere mette in risalto sorrisi e speranze. La scena più suggestiva è stata Pulcinella con il suo Gennarino accanto all’opera d’arte “Un neonato raggomitolato su stesso” dell’artista Jago a piazza Plebiscito.

Il montaggio e le riprese a cura di Lino Ragosta, le foto di Sebastiano Egizio e aiuto tecnico di Angela Agosta.

