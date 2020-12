I buddisti della Soka Gakkai devolvono il contributo dell’8x1000 2020 per sei progetti dell’emergenza Covid

Il virus sta colpendo il tessuto di ogni comunità e con esso si stanno diffondendo le emozioni legate alla paura di dolore, disperazione e incertezza. Eppure stiamo anche assistendo a casi eroici di umanitarismo e solidarietà, poiché le persone si spingono oltre i propri limiti quando si tratta di prendersi cura e agire per gli altri. Sostanziali cambiamenti nel comportamento hanno anche dimostrato che è possibile una trasformazione significativa. Alla concorrenza ed alla sopraffazione dell’uno sugli altri, oggi osserviamo l’affermazione di nuovi sforzi e modalità di collaborazione, di ricerca positiva per l'eccellenza, per le soluzioni, per quella verità che viene descritta da noi buddisti come "competizione umanitaria".

Con questo spirito e come preannunciato lo scorso 24 marzo, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai conferma l’impegno di devolvere per l’emergenza Coronavirus l’Intera somma dell’8x1000 che l’ente religioso sta ricevendo dallo Stato per la prima volta. Nell’ambito della disponibilità economica derivante dalla prima ripartizione delle risorse pari a: 4.066.994,91 euro, l’IBISG fino ad oggi ha cominciato con il sostenere sei progetti portati avanti da Organizzazioni umanitarie che stanno offrendo il massimo impegno nelle principali città italiane, tra le famiglie, negli ospedali, nelle strade

I progetti finora finanziati:

RISCRIVIAMO IL FUTURO - Save The Children Italia

progetto a favore di bambini e bambine a rischio di esclusione scolastica, soprattutto all’interno di famiglie e di quartieri particolarmente in difficoltà sociale ed economica. Realizzato in partenariato con associazioni che operano a livello locale.

REAMA - Fondazione Pangea:

progetto a favore di donne vittime di violenza domestica, e dei loro bambini. Alla luce dell’aumento del 70% di abusi all’interno del “contesto famiglia” nel periodo del lockdown, sono soggetti con urgente necessità di protezione e di strumenti finalizzati a un percorso di autonomia.

SALVIAMO I NOSTRI ANZIANI - Comunità di S. Egidio :

progetto a favore di anziani isolati e a rischio di contagio, con particolari bisogni di assistenza domiciliare e di accompagnamento.

NESSUNO IN STRADA - ARCI Nazionale :

Progetto a favore di persone senza fissa dimora escluse dai circuiti di accoglienza, a causa del taglio dei posti nelle strutture cittadine e della perdita di lavoro. Realizzato in collaborazione con famiglie che vi aderiscono volontariamente a livello locale.

AZIONE DI CONTRASTO AL COVID-19 - Medici Senza Frontiere:

progetto a favore di personale medico e pazienti Covid-19, per una sperimentazione di protocolli di prevenzione.

#NOICONGLIINFERMIERI -FNOPI Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche:

progetto a favore del personale infermieristico esposto ai danni e alle conseguenze del Covid-19, in termini di condizioni di salute, costi per riabilitazione e quarantena. Sostegno alle loro famiglie in caso di decesso.

“I valori fondanti della Soka Gakkai - la pace, la cultura e l’educazione - sono gli strumenti con cui ogni persona, in qualsiasi condizione si trovi, può trovare la forza e la speranza di costruire un futuro migliore per sé e per gli altri. Su questa base l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai intende sostenere, anche con i fondi 8x1000, azioni di valore per la costruzione di cambiamenti globali che proteggano la vita nel suo insieme e vadano a favore di tutte le persone” dichiara Tamotsu Nakajima, presidente della Commissione 8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

L’Istituto partecipa alla ripartizione dell’8x1000 a seguito della Legge di Intesa approvata all’unanimità dal Parlamento Italiano e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/07/2016. A decorrere dal 1° gennaio 2016, infatti, ogni cittadino italiano ha avuto per la prima volta la possibilità di destinare l’8×1000 dell’IRPEF all’Istituto.

