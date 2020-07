Covid, massaggi gratis per medici e infermieri sotto stress: «Voglio fare qualcosa per voi»

Per dire grazie, per manifestare tutta la sua gratitudine a chi durante l'emergenza sanitaria si è battuto contro il coronavirus, Cinzia, una estestista di Pozzuoli si è messa a disposizione praticando massaggi gratis ai sanitari dell'istituto Tumori di Napoli «Pascale» per alleviare i disturbi causati dalla pandemia. A rendere nota la lodevole iniziativa è l'ufficio stampa dell'istituto oncologico partenopeo.

Secondo un recente studio italiano, condotto su vasta scala, ansia, insonnia e anche depressione, risultano essere i problemi più diffusi a livello psicologico causati dalla pandemia, individuati tra i cittadini, ma anche tra gli operatori sanitari. E, com'è noto, il Pascale non si è mai fermato negli ultimi 5 mesi, trovandosi a gestire l'emergenza quotidiana della lotta al cancro con l'emergenza straordinaria determinata dal covid-19. Un sacrificio che non è sfuggito a Cinzia la quale, qualche settimana fa, ha chiamato al numero Verde del polo oncologico partenopeo per dire all'operatore che le ha risposto: «voglio fare qualcosa per i medici e gli infermieri». E così, dopo l'ok del management, Cinzia ha allestito nella ludoteca del Pascale, momentaneamente senza bimbi per l'emergenza Covid, un mini centro massaggi per alleviare lo stress di chi quotidianamente sfida le neoplasie per curare la salute dei suoi pazienti. Stamattina, a affidarsi alle mani della specialista, sono state quattro dottoresse che avevano appena finito il proprio turno di servizio. La cura del corpo, ovviamente, è riservata anche agli uomini.



«L'emergenza Covid ha ulteriormente avvicinato i cittadini al Pascale - ha detto il direttore generale del polo oncologico,- unito al riconoscimeto unanime degli sforzi del nostro personale, cui va il nostro ringraziamento e il nostro plauso. Grazie per quello che tutti vorranno fare a sostegno delle nostre attività. Grazie per aver fatto proprio il motto del Pascale: 1+1=3».

Cinzia Marino effettua massaggi olistici, una tecnica di massaggio assai antico che si pone come obiettivo quello di dare un benessere psicofisico completo: anima, corpo e mente. E, quindi, proprio partendo da questa peculiarità: dà un immediato senso di benessere, relax e distensione dello stress accumulato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA