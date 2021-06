Covid e povertà: a Napoli richieste d'aiuto in crescita del 40%, una voce per padre pio lancia una campagna solidale

Una campagna solidale che la onlus Una Voce per Padre Pio lancia per rispondere alla crescente richiesta d’aiuto che giunge dalle fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi quei “nuovi poveri” particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Lo scorso anno tonnellate di cibo hanno raggiunto migliaia di famiglie a Napoli grazie al progetto "Aggiungi un Posto a Tavola”, un'iniziativa che si inserisce nel programma “Obiettivo Italia” con cui l'organizzazione assicura non solo cibo ma anche sostegno economico e lotta contro l’abbandono scolastico.

«A Napoli in particolare, dove buona parte delle famiglie sbarca il lunario con piccoli commerci ambulanti e lavori assistenziali, quasi sempre in nero, le restrizioni del lockdown hanno lasciato senza lavoro né reddito moltissime persone che già versavano in condizioni socioeconomiche precarie. Tra aprile e dicembre 2020 abbiamo registrato un aumento nelle richieste d’aiuto di oltre il 40%», spiega il presidente di Una Voce per Padre Pio Enzo Palumbo.

Con un sms o una chiamata da rete fissa al numero solidale 45531, fino all'11 luglio tutti potranno dare il proprio contributo.

Saremmo felici se volessi parlare dell’iniziativa e approfondire il tema della povertà in Campania. In proposito di segnalo che sono disponibili per interviste e commenti, oltre al presidente Palumbo,

Don Giovanni Russo, cappellano del carcere di Secondigliano (responsabile del progetto “Aggiungi un posto a tavola” a Pompei)

Don Fulvio Stanco, parroco del santuario Sant’Anna (responsabile del progetto “Aggiungi un Posto a Tavola” nei quartieri Barra e Ponticelli di Napoli)

Don Modesto Bravaccini, parroco della Chiesa S. Giuseppe e Madonna di Lourdes (responsabile del progetto “Aggiungi un Posto a Tavola” nel quartiere San Giovanni a Teduccio)

Concetta Stramacchia, preside dell’istituto Eduardo De Filippo nel quartiere Ponticelli, una delle scuole di frontiera dove la onlus lavora per contrastare il crescente abbandono scolastico