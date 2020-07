Fare la spesa a Napoli diventa solidale: Crai sostiene l'ospedale Santobono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medici, infermieri e operatori sanitari sono stati eroi coraggiosi applauditi durante le fasi più acute dell’emergenza, ma sembrano ora essere tornati a combattere nel silenzio. Il Gruppo Crai, ora più che mai, vuole ricordare e promuovere il loro operato quotidiano con un progetto solidale: donerà un centesimo alle strutture ospedaliere italiane per ogni prodotto a marchio Crai venduto. Tra queste, anche l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon di Napoli.Una raccolta fondi che coinvolge anche i clienti, in una moltiplicazione di bene e solidarietà. Partecipare è semplice: basta fare la spesa nei negozi Crai del territorio aderenti all’iniziativa e acquistare i prodotti a marchio. Fino al 19 agosto, infatti, chiunque comprerà un prodotto a marchio Crai confezionato a peso imposto contribuirà a donare nuove e importanti risorse agli ospedali italiani.Un progetto, questo, che rafforza e conferma il ruolo sociale dei negozi Crai e dei centri distributivi nei territori in cui operano.